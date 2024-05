Gilbert Caron et Julie Naud, Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Pierre Bouffard, Everest de la Côte-du-Sud, Normand Caron et Sabrina Guillemette, Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes Terres et Francyne Pellerin et Pierre Roy, Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.