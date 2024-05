Entente entre la Municipalité de Cap-Saint-Ignace et son personnel cadre

L’entente des conditions de travail et salariales du personnel cadre de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace s’est conclue le 28 mai dernier lors d’une rencontre entre les représentants de la Municipalité et ceux du personnel cadre. Elle sera d’une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. La Municipalité de Cap-Saint-Ignace conviendrait qu’un pas était nécessaire en ce qui a trait aux augmentations de salaire afin de s’ajuster au marché actuel. Elles représenteraient également la reconnaissance que porte l’employeur vis-à-vis ses employés pour leur l’implication et le dévouement dont ils font preuve au quotidien, en plus d’assurer des services de qualité aux citoyens de la localité.

Sur la photo, derrière : Sophie Boucher, directrice générale, Marie-Claude Laberge, cadre responsable des loisirs, Gaétan Bélanger, conseiller municipal. Devant, Ginette Saillant, cadre responsable du Centre culturel et de la bibliothèque Léo-Pol-Morin et Jonathan Daigle, conseiller municipal.