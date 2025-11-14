Favoriser le bien-être : inauguration d’une salle sensorielle à Cap-Saint-Ignace

« C’est un programme qui nous permet de rendre nos installations toujours plus accueillantes et plus inclusives. [...] Il s’agit d’un environnement spécialement aménagé pour stimuler les sens », confie la nouvelle mairesse de Cap-Saint-Ignace, Chantal Côté.

Pensée pour favoriser l’éveil, la détente et l’exploration sensorielle, cette pièce a été aménagée afin de répondre aux besoins des enfants, des personnes ayant des besoins particuliers et de toute personne souhaitant vivre une expérience immersive et apaisante.

Par ses jeux de lumière, ses textures variées et ses sons enveloppants, la salle sensorielle invite à la découverte et au bien-être.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté constante de la Municipalité de rendre ses espaces accessibles à l’ensemble de la population.

« Il s’agit d’une nouveauté qui profitera à de nombreux organismes et utilisateurs de la région, comme le CPE Les Câlins d’Amour, l’école primaire Monseigneur-Sirois, mais aussi toutes personnes qui auraient besoin de se recentrer et de se détendre en découvrant un univers de sensation et de calme », souligne la mairesse.

Une subvention pour plusieurs projets

La réalisation de ce projet a été supervisée par la gestionnaire de projet, Ginette Saillant, qui a su optimiser les sommes restantes de la subvention initiale de 100 000 $ accordée dans le cadre du Fonds d’accessibilité.

Cette subvention a permis la concrétisation de plusieurs initiatives au sein de la municipalité, soit l’aménagement d’une salle de bain à mobilité réduite et l’installation d’un monte-personne à l’ancien presbytère, la mise aux normes de l’accès au Centre culturel, l’ajout de portes automatiques au parc municipal Optimiste, au bureau municipal et au Centre culturel, et le projet de la salle sensorielle qui vient couronner cette série d’actions concrètes en faveur de l’accessibilité universelle.

Lors de l’inauguration, les participants ont pu visiter les installations, échanger sur la démarche et constater l’impact positif qu’aura cet espace sur la communauté.

Avec cette salle sensorielle, la Municipalité poursuit son engagement à favoriser l’inclusion, l’accessibilité et le bien-être collectif, en offrant un milieu de vie accueillant, bienveillant et ouvert à la diversité.

La salle sensorielle est ainsi désormais accessible au public à la bibliothèque Léo-Pol-Morin, située au 100, place de l’Église.