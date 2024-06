L’École primaire des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue a inauguré le 31 mai dernier sa cour extérieure remise à neuve. Le projet qui avait été entrepris en 2019 avait mobilisé la communauté afin d’amasser les sommes nécessaires à sa réalisation.

Rappelons que plus de 440 000 $ ont été investis à ce jour afin de concevoir un nouvel espace d’apprentissages et de jeux innovants qui soit sécuritaire, plus accessible et mieux adapté aux besoins des élèves et de la communauté. Cette somme a permis d’ajouter à la cour deux parcours psychomoteurs, des accessoires de jeux symboliques, et une aire de sable et des zones vertes, et d’aménager différents espaces sportifs tels qu’un terrain de soccer, de hockey de terrain (deck hockey) et de basketball, en plus de mettre en place une classe extérieure.

L’école, en collaboration avec la communauté, a travaillé depuis cinq ans afin de mener à bien le projet. Les élèves ont été consultés à différentes reprises pour s’assurer que les choix de jeux et d’aménagements correspondaient bien à leurs besoins et à leurs envies. Par ailleurs, la contribution financière de plusieurs entreprises du milieu et de la communauté ayant participé aux différentes campagnes de financement a été exceptionnelle selon les responsables du projet. Cette mobilisation a permis d’amasser 155 000 $, qui ont été investis dans la cour.

Le projet de revitalisation de la cour extérieure a également bénéficié d’un montant de plus de 300 000 $ du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES), qui s’est additionné aux 50 000 $ de la mesure Amélioration des cours d’école. Pour sa part, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a versé 20 000 $, en plus d’accompagner l’école dans les étapes de conception et de réalisation du nouvel aménagement.

« Pouvoir offrir aux élèves ainsi qu’à toute la communauté un environnement qui favorise le développement de saines habitudes de vie, la socialisation, l’apprentissage par le jeu et le sentiment d’appartenance envers l’école nous procure une immense fierté. Se sentir bien à l’école est essentiel à la réussite scolaire et je suis convaincue que tout le travail qui a été fait dans la cour contribuera grandement à l’épanouissement de nos élèves », a déclaré Manon Chouinard, directrice de l’école primaire des Hauts-Sommets.