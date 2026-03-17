Le parc de la Basse-Bretagne finaliste au Mérite municipal 2026

Parce qu’elle croyait que le réaménagement du parc de la Basse-Bretagne se distinguait par son approche novatrice, tant sur le plan de la conception que du processus de réalisation, la Ville de Montmagny a déposé sa candidature au Mérite municipal 2026 dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme.

Le projet magnymontois fait partie des 24 finalistes de ce concours mené par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Six municipalités sont dans la course au prix Aménagement du territoire et urbanisme, mais chez les 24 999 habitants et moins, Montmagny se mesure à Sainte-Anne-des-Lacs pour son projet d’accès à la nature au cœur du village et à Saint-Irénée pour sa promenade des Bains.

Coup de cœur du public

Jusqu’au 31 mars, les citoyens de toutes les régions du Québec sont toutefois invités à aller prendre connaissance des 24 projets en lice au Mérite municipal puis à voter pour leur coup de cœur, toutes catégories confondues.

Pour ce faire, ils doivent se rendre au tinyurl.com/MeriteMunicipal2026. Le projet ayant récolté le plus de votes se verra attribuer le prix Coup de cœur du public.

C’est à la mi-avril, à l’Agora de l’Assemblée nationale du Québec, que seront dévoilés l’ensemble des récipiendaires du Mérite municipal 2026.

« Le parc de la Basse-Bretagne est le fruit d’un véritable travail collectif, pensé, façonné et enrichi avec les citoyens. À Montmagny, nous croyons profondément que les meilleurs projets sont ceux que l’on construit avec la population, parce que c’est ainsi que les gens s’approprient pleinement leur milieu de vie », se réjouit la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, qui invite d’ailleurs les Magnymontois à aller voter en grand nombre pour le parc de la Basse-Bretagne.

Rappelons que le Mérite municipal souligne l’apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté.

Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d’inspiration pour tout le Québec.