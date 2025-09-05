Mailles et causeries, pas qu’une boutique de laine

Un an depuis l’ouverture de la boutique Mailles et causeries et déjà des liens se sont tissés entre plusieurs tricoteuses pour s’unir dans un projet collaboratif pour redonner à la communauté.

Dès les tous débuts de la boutique, un groupe de femmes s’est formé le mercredi matin pour récupérer des laines oubliées ou rejetées pour leur donner une seconde vie et apporter joie et espoir à leur communauté.

Les Mamiesfiques, comme elles se sont nommées, ont débuté par tricoter des poules de support émotionnel qui ont été offertes dans les écoles, CHSLD, à la maison d’Helène. Puis, leur organisation s’est raffinée, telle la chaîne de production des petits lutins du Père Noël, pour fabriquer de magnifiques hiboux colorés et joyeux.

Ces rencontres animées et créatives permettent à chaque dame de briser l’isolement, de socialiser tout en s’investissant dans un projet commun pour leur communauté.

Ces peluches étaient en vente au coin des artisans au marché publique lors du carrefour mondial de l’accordéon. Ils sont partis comme des petits pains chauds. Tous les profits de ces ventes seront versés à la fondation de l’hôtel Dieu de Montmagny et à la maison d’Hélène.

Nous vous invitons à encourager cette activité communautaire circulaire ainsi que le travail des Mamiesfiques en venant au prochain événement pour acheter leurs créations pour une bonne cause. Les dons en argent et les dons de laine seront aussi acceptés sur place et à la boutique en tout temps.