Mission-connexion un nouveau jeu pour faciliter les conversations parents-enfants

« Le jeu s’adresse autant aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes, puisque c’est la même question, mais formulée trois fois différemment pour les différentes catégories d’âge. [...] Le but du jeu est d’entamer des discussions auprès des familles, car certains adolescents nous mentionnaient que c’était peut-être plus difficile d’entrer en contact avec leurs parents », confie l’intervenante en santé mentale au Trait d’Union, Vanessa Grégoire-Lessard.

Pour ce faire, l’organisme magnymontois a commencé à créer ce jeu durant l’été 2025 afin d’offrir un « outil simple, ludique et accessible à tous » qui aborde aussi les enjeux de santé mentale.

« On n’oublie pas que la santé mentale, tout le monde en a une, peu importe l’âge. Alors, c’était un peu ça, notre but aussi, de faire de la prévention afin que les jeunes sachent ce que c’est. Le jeu m’a pris environ tout l’été pour le créer et quelques mois supplémentaires pour le déployer », ajoute-t-elle.

Un jeu à but non lucratif

En effet, l’organisme a déjà commencé la distribution de son nouveau jeu de cartes auprès des écoles de Montmagny. D’ailleurs, Mission-connexion est à présent en vente au coût de 10 $ plus taxes à la librairie Livres en tête de Montmagny ou au Trait d’Union.

« On avait en tête qu’on voulait soit le donner, soit le vendre à peu de frais. On veut vraiment que ce soit accessible pour toutes les familles ainsi qu’aux organismes. Pour l’instant, ce sont surtout les organismes et quelques écoles qui nous ont acheté des exemplaires, puis on en a donné pour le partager à un plus grand nombre de personnes. On ne fait pas d’argent avec le jeu », admet la directrice générale du Trait d’Union, Mélissa Boilard.

Desjardins a également offert un appui financier d’un montant total de 2000 $, ce qui a permis de produire le jeu en grande quantité et de le rendre disponible au prix de 10 $.

Pour l’instant, Mission-connexion est disponible à Montmagny en raison des partenaires locaux, mais éventuellement, le Trait d’Union mentionne que ce pourrait être un jeu « transférable un peu partout ».

Utilisé pour un projet de recherche

D’ailleurs, la professeure à l’Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, Nathalie Maltais, fait partie d’une équipe qui a reçu une subvention de recherche en prévention du suicide de la part du gouvernement du Québec.

Ainsi, son groupe souhaite effectuer une recherche action participative avec des adolescentes de 14 à 19 ans afin de trouver des stratégies pour faire de la prévention du suicide.

Son équipe de recherche a contribué financièrement au jeu et se servira de celui-ci lors des sessions de travail pour le projet.