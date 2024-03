Tous les citoyens de Montmagny auront leur bac brun

Comme annoncé lors de la présentation du budget de l’année 2024 de la Ville de Montmagny, tous les citoyens auront désormais un bac brun pour la collecte des matières compostables. Depuis quelques années, seuls les gens du secteur urbain de la ville pouvaient participer à cette collecte, mais elle sera désormais offerte à ceux du secteur rural.

Les bacs commenceront à être distribués dans la semaine du 18 mars. Chaque résidence recevra un bac brun d’une capacité de 240 litres ainsi qu’un bac de cuisine d’une capacité de 7 litres. Des bacs seront également déposés chez les occupants des édifices à logements de 6 unités et moins du secteur rural. Les maisons situées dans les montées recevront leur bac plus tard dans l’année lors d’une distribution prévue ce printemps. Un dépliant d’informations sur les matières qui sont compostables ou non sera également remis aux citoyens.

La collecte ne commencera toutefois pas immédiatement lorsque les citoyens recevront leur bac. Elle est prévue pour la période estivale, les dates seront annoncées par la Ville ultérieurement. Il est donc recommandé de ne pas utiliser les bacs avant le début de la collecte.

La Ville de Montmagny affirme avoir bénéficié d’un achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec pour acquérir les bacs à un meilleur coût. Les contribuables auront deux ans pour amortir cet achat puisque le paiement sera échelonné sur les deux prochaines années d’imposition, soit en 2025 et en 2026.