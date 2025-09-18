18 septembre 2025
Trois sauveteuses reçoivent une distinction honorifique pour souligner leurs actes d’héroïsmes

    Louise Pelletier-Proulx, Marie-Pier Landry et Victoria Deschênes en compagnie de Mylène Vaid, présidente du conseil d’administration de la SSQ. Photo de courtoisie.

Le courage dont ont fait preuve trois sauveteuses de Montmagny, le 23 octobre 2024 dernier à la piscine Guylaine-Cloutier, a été salué par la Société de sauvetage du Québec (SSQ).

Lors de son forum annuel tenu à Montréal le 6 septembre dernier, l’organisme a remis une distinction honorifique à Louise Pelletier-Proulx, Marie-Pier Landry et Victoria Deschênes pour leur intervention auprès de Nicolas Gaudreau.

La Ville de Montmagny avait d’ailleurs tenu à souligner leur héroïsme plus tôt cette année lors d’une activité de reconnaissance.