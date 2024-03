La Société de développement économique de Montmagny (SDÉ), qui chapeaute la programmation d’Un été « show » depuis nombre d’années, annonce que la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a renouvelé son partenariat et demeurera présentateur officiel pour les trois prochaines années.

« De nos jours, ils sont extrêmement rares les moments de divertissement offerts gratuitement. Avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, le budget loisirs est bien souvent le premier amputé. C’était donc important pour nous de maintenir la gratuité des spectacles estivaux afin de permettre à nos citoyen(ne)s de tous les milieux d’avoir accès à la culture et de se divertir. Sans partenaires financiers, ce souhait serait évidemment irréalisable! Merci à Desjardins de nous appuyer de nouveau et de nous donner les moyens de nos ambitions », de dire le président de la SDÉ, M. Marc Lefrançois, qui espère que le renouvellement de ce partenariat incitera d’autres entreprises à faire de même.

Pour Desjardins, la poursuite de cette collaboration de longue date allait de soi puisqu’elle cadre parfaitement avec ses valeurs. « Soutenir des initiatives rassembleuses et accessibles à l’ensemble de la population est toujours aussi important pour nous et c’est exactement ce qu’est Un été « show ». Même après toutes ces années, l’engouement envers cette programmation de spectacles de qualité et gratuite ne semble pas s’essouffler et le public est toujours aussi fidèle à ces rendez-vous estivaux. Alors pourquoi changer une formule gagnante? », de confier Mme Caroline Gimbert, administratrice à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

La programmation sera dévoilée au début juin et s’amorcera le 26 juin pour se conclure le 23 août. Détails à venir sur la page Facebook Un été show à Montmagny et sur eteshow.com