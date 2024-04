Un pas de plus vers l’inclusivité

Le conseil municipal de Montmagny annonce que la ville est désormais officiellement membre de la Coalition des municipalités inclusives, démontrant ainsi une volonté solide de favoriser la création d’une communauté plus inclusive et équitable.

Depuis 2004, la Coalition des municipalités inclusives, sous la direction de la Commission canadienne pour l’UNESCO, réunit plus d’une centaine de municipalités motivées à améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme, la discrimination, l’exclusion et l’intolérance. La force du réseau repose sur la mise en commun des expériences des membres. Ensemble, les municipalités luttent par des initiatives concrètes contre toutes les formes de discrimination pour bâtir des sociétés ouvertes et inclusives.