Regards fauniques, une invitation à contempler la nature à travers le regard animal

Elle invite les visiteurs à découvrir 29 œuvres où chaque œil animal semble transmettre une émotion humaine. Les toiles, ponctuées d’une subtile intégration de végétation, révèlent la sensibilité de la créatrice pour le monde vivant.

Originaire de Québec, Johanne Drolet, enseignante de profession et artiste par passion, a toujours puisé son inspiration dans l’environnement. « Ma fille est biologiste et mon conjoint est ingénieur forestier, alors la nature fait partie de notre quotidien », confie-t-elle. Dans ses œuvres, elle associe souvent ces êtres à des plantes, rendant hommage aux rapports profonds entre les différentes formes d’existence. Ses créations mettent en scène des animaux aux regards quasi humains, exprimant tendresse, peur ou calme, une façon pour elle de rappeler notre lien avec le vivant.

À Montmagny, elle expose pour la première fois dans ce lieu public, un espace qu’elle décrit comme « une salle magnifique, chargée d’histoire avec ses murs de pierre et de brique ». À travers ses peintures, elle espère offrir aux visiteurs un moment de répit, une pause dans le rythme effréné de la vie moderne. « Aujourd’hui, la nature devient essentielle en tant que moyen de ressourcement. En observant mes toiles, on se reconnecte avec l’existence », explique-t-elle.

De même souffle, elle évoque également un attachement particulier à l’œuvre qui figure sur l’affiche de l’exposition : un ours entouré de fougères, symbole de la cohabitation entre le sauvage et le végétal.

Le travail de Mme Drolet met en lumière la richesse artistique de Montmagny, une municipalité où, selon elle, la création est en pleine effervescence. « La localité se développe de plus en plus artistiquement, entre les festivals de musique et les concours de peinture. C’est une ville entre nature et culture », résume-t-elle avec enthousiasme.

L’exposition « Regards fauniques » est visible jusqu’au 14 décembre à la Bibliothèque de Montmagny, invitant les visiteurs à admirer des œuvres qui célèbrent la beauté du vivant, entre réalité et imaginaire, et qui encouragent un retour aux valeurs simples du quotidien.