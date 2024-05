La MRC de Montmagny se joint aux neuf autres territoires de la Chaudière-Appalaches et au gouvernement du Québec pour lancer un projet régional novateur et rassembleur. Virez Culture en Chaudière-Appalaches a pour objectif de faire rayonner la culture, le patrimoine et les paysages, tout en renforçant la fierté citoyenne envers l’identité culturelle de la région.

Virez Culture en Chaudière-Appalaches se déploie en plusieurs volets. En plus d’inclure un site Web, une carte interactive et une campagne promotionnelle à venir sur les réseaux sociaux, le projet s’appuie sur une série de trente capsules vidéo mettant en valeur les coups de cœur culturels de citoyens et citoyennes de la région.

Dans chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches, des associations et groupes locaux ont sélectionné leurs attraits culturels favoris et dévoilent les trésors cachés des environs. Ils invitent les gens d’ici ou d’ailleurs à découvrir les richesses culturelles, patrimoniales et paysagères qui les entourent.

Trente groupes provenant des quatre coins de la région ont participé au projet. Dans la MRC de Montmagny figurent les coups de cœur culturels de Culture et patrimoine Cap-Saint-Ignace, du Parc des Appalaches et de La chèvre & le chou – marché de proximité.

La carte interactive répertorie plus de 200 lieux à explorer dans l’ensemble de la Chaudière-Appalaches. Il suffit de sélectionner les destinations voulues et de générer automatiquement un parcours personnalisé pour partir à l’aventure.

Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et des partenaires régionaux dans le cadre de leur entente de développement culturel. Il s’inscrit dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches 2022-2025, qui vise à positionner Chaudière-Appalaches comme région où la culture est un moteur de dynamisme, de vitalité et d’attractivité. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur les plateformes numériques de Virez Culture en Chaudière-Appalaches. (LOB)