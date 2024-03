4 à 6 de la CCIM - un moment riche en partage

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) célébrait le 5 mars l’arrivée de ses nouveaux membres lors du Tirage du grand prix de sa campagne de recrutement.

Précisons que 33 nouveaux entrepreneurs de différents secteurs d’activité ont joint au cours de la dernière année la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny. L’événement a été célébré à la Salle Cogeco des Arts de la Scène.

L’entreprise Stratégies d’Affaires MR de Michaël Robichaud est gagnante du grand prix, soit : une campagne publicitaire allant jusqu’à 1 000 $ offerte par CMATV.ca, une paire de billets pour le spectacle de Bobby Bazini, gracieuseté des ADLS, 100 $ en chèque-cadeau de la Société de développement économique de Montmagny, un forfait cadeau « couette et café » à l’Hôtel L’Oiselière Montmagny pour un nuit d’hébergement et deux déjeuners gourmands au Restaurant La Couvée, enfin une campagne publicitaire de 1 000 $ offerte par CJMD 96,9 FM Lévis. Stratégies d’Affaires MR offre ses services d’aide aux entreprises dans plusieurs domaines tels que les ventes, le marketing, l’élaboration des coûts de revient, la réalisation d’études de marché et bien d’autres.

La CCIM tient à remercier les leaders de la campagne de membership pour leurs prix exceptionnels ainsi que tous ceux qui ont recommandé de nouveaux entrepreneurs.