Collision sur l’autoroute 20

Selon les informations de la Sûreté du Québec, une collision entre un camion poids lourd et un atténuateur d’impact est survenue aujourd’hui vers 12h30 sur l’autoroute 20 Est entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies.

À la suite de l’impact, un incendie s’est déclaré dans la cabine du camion, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et des services d’urgence.

Pour l’instant, les informations disponibles révèlent deux blessés dans l’affaire, mais rien de plus n’est connu pour le moment.

L’autoroute est d’ailleurs toujours fermée dans cette direction ce qui entraînerait une circulation plus importante sur la route 132.