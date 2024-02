Les Enfants d’cœur invitent toute la population à un grand Happening hivernal qui se tiendra le samedi 9 mars à Montmagny.

Le comité organisateur souhaite créer un rassemblement familial qui met de l’avant l’activité physique durant la saison froide. L’évènement permettra également de recueillir des dons pour soutenir diverses initiatives auprès des jeunes de la région, dont ceux du Club d’athlétisme Lavironde qui collaborent à l’évènement.

Enfants, parents et grands-parents pourront s’amuser et prendre part à diverses activités extérieures lors du Happening hivernal, dont le lieu de rassemblement sera établi chez OK Pneus André Ouellet situé sur l’avenue de la Caserne. La population est donc conviée dès 13 h dans le stationnement du commerce qui sera le point de départ d’une randonnée en raquettes, d’un parcours de fatbike ainsi que d’un circuit de marche et de course à pied. Les trajets emprunteront les sentiers multisports du secteur du cimetière, à l’exception du parcours de marche et de course à pied qui sera balisé sur les artères routières. Si les conditions météorologiques sont défavorables, l’activité sera remise au lendemain (10 mars).

Il sera également possible de venir sur place pour encourager les participants et passer un bon moment à l’extérieur puisque des kiosques, des activités et de l’animation sont aussi prévus sur le site. Une petite glissade de neige sera aménagée pour le plaisir des tout-petits alors que les plus grands pourront tenter de trottiner quelques mètres à bord d’un canot à glace sous la supervision de canotiers qui feront découvrir ce sport à l’auditoire. Le canotier Kevin Gagné sera également sur place avec son canot à glace traditionnel afin de présenter cette embarcation unique. Des rafraîchissements seront aussi offerts sur place, dont les revenus serviront à soutenir des initiatives jeunesse.

Pour participer aux circuits sportifs (raquettes, fatbike, marche et course à pied), il est nécessaire de s’inscrire en ligne au ville.montmagny.qc.ca/HappeningHivernal.

« Le Happening hivernal est l’occasion parfaite pour bouger cet hiver tout en contribuant à des projets porteurs pour les jeunes de la région. L’évènement se veut inclusif. On souhaite que ce soit l’occasion pour des gens de réaliser leur premier kilomètre à la course et pour d’autres, de marcher 5 km, un peu comme on le fait dans le cadre de La Grande marche. Bref, on espère réunir et faire bouger le plus grand nombre de personnes possible », d’expliquer Frédéric Ouellet, membre fondateur des Enfants d’cœur.