À la découverte des mystères de l’île

L’Isle-aux-Grues, véritable joyau du Québec, est un lieu où la nature et la culture s’entrelacent harmonieusement. Accessible seulement par bateau ou avion, cette île au caractère champêtre offre un cadre exceptionnel où se mêlent paysages époustouflants et une riche tradition agricole. Les habitants de l’île, profondément attachés à leur terre, perpétuent des savoir-faire ancestraux tout en s’engageant dans des pratiques modernes. Cette richesse se reflète non seulement dans la qualité des produits locaux, mais aussi dans l’accueil chaleureux et l’esprit de communauté qui règnent sur l’Isle.

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues, fondée en 1977 au cœur du Saint-Laurent, confère aux fromages produits sur place un caractère unique, distinctif et empreint de la richesse du terroir local. Les fromages de la fromagerie sont fabriqués à partir de lait thermisé, provenant exclusivement des vaches de l’île.

Parmi les produits phares de la fromagerie, on retrouve le fameux Riopelle de l’Isle, un fromage triple crème à pâte molle, qui a acquis une renommée internationale pour sa texture fondante et son goût délicatement beurré. Le cheddar vieilli de l’Île-aux-Grues, également produit ici, est prisé pour sa richesse en saveurs et son caractère affirmé, développé au fil du temps dans les caves d’affinage de la fromagerie.

En plus de la fabrication de fromages d’exception, la Fromagerie de l’Île-aux-Grues propose aux visiteurs une expérience gourmande inoubliable. Sur place, il est possible de faire des dégustations des différentes variétés de fromages, tout en découvrant les subtilités de leurs arômes et textures. Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, un magnifique gazebo aménagé tout près de la fromagerie permet de savourer une délicieuse fondue au fromage de l’Isle, tout en profitant du cadre pittoresque de l’île.

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues est également reconnue pour son excellence, ayant remporté de nombreux prix prestigieux au fil des ans. Ces distinctions témoignent de la très grande qualité de leurs produits et de l’engagement de l’équipe à perpétuer les traditions fromagères locales. Il est aussi important de noter que la fromagerie est finaliste aux Caseus 2024, une compétition qui célèbre l’excellence fromagère au Québec.

Lors de notre visite, nous avons également découvert la Ferme Lilogru, propriété de Frédérick Poulin, également maire de L’Isle-aux-Grues. La ferme fournit environ la moitié du lait utilisé à la fromagerie. Frédérick Poulin est profondément engagé dans la communauté et fier du succès de la fromagerie qui apporte des retombées économiques significatives et un sentiment d’appartenance fort parmi les producteurs insulaires.

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues et la Ferme Lilogru sont des piliers de la communauté locale, contribuant au maintien d’une économie insulaire. En visitant ces lieux, les amateurs de fromage peuvent non seulement découvrir une gamme de produits exceptionnels, mais aussi plonger dans l’histoire et la culture unique de l’île.

Ce lieu, où le temps semble suspendu, est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et de la bonne chère. La Fromagerie de l’Île-aux-Grues, tout comme la Ferme Lilogru, incarne l’esprit d’authenticité et de respect des traditions qui caractérisent le secteur agroalimentaire québécois. C’est un arrêt incontournable pour quiconque souhaite découvrir les trésors cachés de notre belle région.