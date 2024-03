Accueil chaleureux pour les nouveaux résidents propriétaires

Au total, 38 nouveaux citoyens étaient invités à prendre une collation en compagnie du maire et de quelques conseillers. Ils ont été accueillis par Mme Marlène Bourgault, conseillère municipale responsable du dossier loisir culturel social et santé bien-être. Par la suite, le maire M. Mario Leblanc leur a souhaité la bienvenue.

Ayant à cœur l’intégration et le bien-être des nouveaux arrivants, le comité leur a remis un sac à l’effigie de la ville. Celui-ci était garni d’un guide du citoyen rempli d’informations concernant les services disponibles dans la municipalité. Quelques surprises s’y trouvaient également, tels des coupons-rabais échangeables dans plusieurs entreprises du milieu ainsi que des produits de la ferme Vifranc.

Les nouveaux Pamphyliens et Pamphyliennes étaient invités à échanger sur leurs expériences et la raison qui les avait menés à s’installer à Saint-Pamphile. Ainsi, cette rencontre amicale leur a permis de se familiariser avec la vie communautaire, socialiser et se créer de nouveaux repères.