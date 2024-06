Premièrement, le dimanche 23 juin, les importantes précipitations de pluies ont poussé la municipalité de St-Jean-Port-Joli à déplacer les festivités de la soirée prévues au Parc des Trois-Bérets vers la salle intérieure de La Vigie. Ainsi, les danseuses de l’École de danse Chantal Carron et le groupe Longue Distance y ont présenté leurs prestations, devant une foule considérable.

À L’Islet, les événements se sont déroulés comme planifiés au Centre multidisciplinaire de la municipalité. Or, les artistes Marie-Michèle et le groupe Les Moineaux se sont produits devant beaucoup moins de spectateurs qu’à l’habitude.

À Montmagny, les tours de chant de Johnny Blanchet et d’Emmanuelle Boucher programmés à la Place Montel ont tout simplement été annulés

Le lendemain, le lundi 24 juin, les festivités de la Fête nationale se sont déroulées comme prévu au Parc fluvial de Berthier-sur-Mer sous un ciel couvert. Malgré une température fraîche, certains citoyens ont enfilé des habits chauds pour assister à la levée du drapeau québécois et aux prestations musicales présentées au cours de l’après-midi et de la soirée. À Montmagny, la Journée familiale s’est tenue à l’aréna plutôt qu’au parc Saint-Nicolas. Plus de 500 personnes, principalement des familles, ont pris part aux festivités. Les jeux gonflables et le maquillage ont été très appréciés très enfants, de même que le planétarium mobile de la Corporation entre ciel et marées.

Bien évidemment, les organisations municipales souhaitent que Dame Nature collabore davantage lors de la Fête du Canada le 1er juillet prochain.