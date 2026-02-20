Cinq jeunes de Montmagny aux Jeux du Québec

La 60e Finale des Jeux du Québec se tiendra du 27 février au 7 mars à Blainville. La délégation de la Chaudière-Appalaches compte 135 athlètes qui se joignent à 50 entraîneurs et accompagnateurs ainsi qu’à 14 missionnaires pour représenter la région sur la scène provinciale. Dans la région de Montmagny-L’Islet, cinq athlètes ont réussi à se qualifier pour participer. Ils résident tous à Montmagny. Il s’agit d’Élie Fortin-Martin en patinage artistique, de Félix Laurendeau et Alexis Fiset en hockey et de Marianne Beaumont et Léa Caron en badminton. Tous les jeunes ont pu se rencontrer lors d’une rencontre pré-départ organisée par l’URLS de Chaudière-Appalaches.

« Les Jeux du Québec sont bien plus qu’une compétition sportive : ils constituent une étape déterminante dans le parcours de développement de nos jeunes. La rencontre pré-départ permet de rappeler l’importance de l’encadrement, du travail collectif et du soutien offert aux athlètes, tant sur le plan sportif qu’humain. Toute la région de la Chaudière-Appalaches est derrière sa délégation et fière de la voir représenter nos couleurs à Blainville », a affirmé Dave Fortin, directeur général de l’URLS de la Chaudière-Appalaches.