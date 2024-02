Deux skieurs du Club Sportif Appalaches se qualifient pour les Jeux du Québec

Le 26 janvier dernier, 13 athlètes du Club Sportif Appalaches participaient à une dernière compétition aux Sentiers La Balade de Lévis. Pour plusieurs jeunes skieurs, il s’agissait de leur première participation à un aussi grand événement, car la compétition regroupait 341 athlètes.

Le parcours de course accidenté aurait mis à rude épreuve leurs habiletés et leur endurance en ski de patin selon les entraineurs qui les accompagnaient.

Lors de la journée, Oscar Dufresne et Damien Lanoue ont été en mesure de se qualifier pour les Jeux du Québec. Alice Bédard et Alistair Smith ont, pour leur part, vécu leur première expérience de course.

La prochaine compétition de l’équipe aura lieu à domicile au Club Sportif Appalaches le dimanche 11 février.