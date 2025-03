Le Décor Mercier éliminé au premier tour des séries éliminatoires

Vendredi, le Décor Mercier a reçu les Plastiques Moore à l’aréna de Montmagny. Devant plus de 432 spectateurs, ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque. Jason Vaillancourt a fait vibrer les cordages avec son deuxième but des séries.

Lors du deuxième tiers, le Décor Mercier a explosé offensivement. L’attaquant magnymontois François Gagnon a nivelé la marque avant que Christopher Sénéchal ne redonne l’avance aux visiteurs. Cependant, Jean-Daniel Gauthier a inscrit un doublé, Alex Vaillancourt a marqué son troisième but des séries et Justin Bernier a également trouvé le fond du filet, permettant au Décor Mercier de prendre une confortable avance de 5-2.

Les visiteurs ont marqué à trois reprises dans le dernier tiers, mais Jean-Daniel Gauthier a ajouté deux autres buts, dont un en filet désert, pour porter son total à quatre lors de cette rencontre. Ainsi, Montmagny a disposé des Hunters par la marque de 7-5.

Un duel décisif

La série s’est déplacée à Saint-Damien pour le sixième match. Comme la veille, ce sont les Plastiques Moore qui ont ouvert la marque, grâce au sixième but de Maxime Aubin. Cependant, Danick Gaudreau a profité de cette première période pour inscrire son premier but des séries, égalisant ainsi la marque.

Lors des deux dernières périodes, Jean-Maxime Bond a donné une avance d’un seul but à son équipe avant de voir le Décor Mercier égaliser grâce au quatrième but des séries de Justin Bernier. Malgré cette ténacité de la part de la troupe de Jeff Dufour, les Plastiques Moore ont inscrit deux autres buts, dont un dans un filet désert, éliminant ainsi le Décor Mercier en six matchs.

Bien qu’ayant terminé au deuxième rang du classement en saison régulière avec un dossier de 14 victoires et six défaites en 20 matchs, le Décor Mercier a été éliminé prématurément par Saint-Damien, qui, eux, avaient terminé avant-dernier du classement général avec sept victoires en 20 parties.

Ainsi, les Plastiques Moore de Saint-Damien vont affronter le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli lors du second tour. Les dates des affrontements n’ont pas encore été divulguées.