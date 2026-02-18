Une compétition de scie mécanique au Carnaval d’hiver de Saint-Pierre

« Ça va être une compétition amicale avec des moteurs stocks [des moteurs d’origine non modifiés]. Il y a différentes classes, soit 0-50 CC, 0-60 CC, 0-80 CC, ainsi que 80 CC et plus, avec une autre classe où l’on fournit la même scie pour tout le monde », explique le coorganisateur de l’événement, Nicolas Beaumont.

Le coût pour participer à cette compétition est de 5 $, puis les gagnants de chaque catégorie vont se partager la somme finale des inscriptions.

« Avec la grosseur de l’événement, avec ces différentes classes, on vise un objectif d’au moins 15 inscriptions par classe pour la première année. Donc, une cinquantaine de participants », explique-t-il.

L’autre coorganisateur, Jean-Simon Bertrand, fait partie de l’organisation du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Grâce à ses contacts, l’un de ses amis du New Hampshire, aux États-Unis, viendra à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud seulement pour participer à l’événement.

« On est assez confiants que ça va être un succès pour cette première édition. [...] En gros, il va y avoir trois traits de scie, où il faut faire trois coups de scie mécanique dans un billot de bois avec un temps à respecter », explique M. Beaumont.