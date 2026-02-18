Une compétition de scie mécanique au Carnaval d’hiver de Saint-Pierre

Une nouveauté s’amène à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dans le cadre du Carnaval d’hiver qui aura lieu du 20 au 21 février. Pour l’occasion, ce sera la première édition de la compétition de scie mécanique.
« Ça va être une compétition amicale avec des moteurs stocks [des moteurs d’origine non modifiés]. Il y a différentes classes, soit 0-50 CC, 0-60 CC, 0-80 CC, ainsi que 80 CC et plus, avec une autre classe où l’on fournit la même scie pour tout le monde », explique le coorganisateur de l’événement, Nicolas Beaumont.
Le coût pour participer à cette compétition est de 5 $, puis les gagnants de chaque catégorie vont se partager la somme finale des inscriptions.
« Avec la grosseur de l’événement, avec ces différentes classes, on vise un objectif d’au moins 15 inscriptions par classe pour la première année. Donc, une cinquantaine de participants », explique-t-il.
L’autre coorganisateur, Jean-Simon Bertrand, fait partie de l’organisation du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Grâce à ses contacts, l’un de ses amis du New Hampshire, aux États-Unis, viendra à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud seulement pour participer à l’événement.
« On est assez confiants que ça va être un succès pour cette première édition. [...] En gros, il va y avoir trois traits de scie, où il faut faire trois coups de scie mécanique dans un billot de bois avec un temps à respecter », explique M. Beaumont.
Le Carnaval d’hiver de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se mettra en branle le vendredi 20 février avec un cinq à sept à la salle des loisirs.
Le lendemain, il y aura la traditionnelle randonnée de vieilles motoneiges à 12h30 et une autre en soirée à 19h. Il y aura également un rassemblement de snowmobiles qui feront la parade des vieilles autoneiges de marque Bombardier. La journée se conclura avec un souper spaghetti qui est déjà complet avec 100 cartes vendues.
Quant à elle, la compétition de scie mécanique aura lieu le samedi 21 février de 13h à 16h.
« On veut ramener des activités familiales pour les gens et réattirer nos citoyens pour le Carnaval d’hiver. Également, ici, on est beaucoup dans le domaine forestier, on a plusieurs bûcherons, alors on voulait leur proposer une activité pour eux », conclut-il.