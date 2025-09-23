Une fin de semaine en deux temps pour l’Everest

Alors que l’Everest se mesurait d’abord au Prime de Laval à domicile le vendredi 19 septembre avant de croiser le fer avec les Rangers de Montréal le lendemain, la formation sudcôtoise a commencé sa fin de semaine avec une victoire de 5 à 3 avant de s’incliner dans un match offensif serré par la marque de 7 à 6 samedi.

« Je suis satisfait dans l’ensemble. Je ne suis pas excité, je pense qu’on a eu nos hauts et nos bas avec des périodes un peu creuses et mortes. Le fait qu’on est jeune a paru par moment durant le match, mais on a quand même été capable de rester concentrer sur la tâche. Plus que la partie avançait, plus qu’on était efficace », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent après la victoire de vendredi contre le Prime de Laval. Avec moins de deux minutes de jouées lors de la première période, Antoine L’Italien a soulevé la foule magnymontoise avec son deuxième filet de la saison, après avoir accepté la passe de son défenseur Tristan Dassylva pour compléter dans un filet abandonné.

L’offensive se met en marche

Le meilleur joueur offensif des visiteurs, Tyler Pazin, a inscrit le Prime de Laval au pointage en milieu de deuxième période grâce à un but en avantage numérique. Quelque temps après, le vétéran Matthias Laflamme a redonné une avance d’un but à l’Everest grâce à un tir des poignets en entrée de territoire qui a déjoué le gardien adverse. La troupe de Raphaël St-Laurent n’a pas eu beaucoup de temps pour se réjouir, puisque les visiteurs ont répliqué avec un second filet, alors qu’Angelo Jr. Colletti a marqué son premier de la saison avec une feinte du revers. Résilient, l’Everest a repris l’avance en fin de période, et ce, en avantage numérique. Tristan Dassylva a alors récolté son deuxième point de la soirée avec un tir des poignets du haut des cercles qui a battu le gardien adverse. Lors du dernier tiers, le vétéran Anthony Hamelin a inscrit deux buts, dont un dans un filet désert pour offrir la victoire sur un plateau d’argent à l’Everest. De son côté, Fabiano-Massimo Boccardi a inscrit un but en désavantage numérique pour les visiteurs, portant la marque finale à 5 à 3 en faveur de l’Everest. « C’est sûr qu’on est conscient que nos unités spéciales sont à travailler. On met beaucoup l’accent sur ça présentement. [...] Au niveau de l’avantage numérique, je pense qu’on a eu nos chances. Pour ce qui est de l’exécution, ce n’était pas parfait, c’était plus un manque de confiance », résume Raphaël St-Laurent.

Un second match en 24 heures

Lors du deuxième match de la fin de semaine contre les Rangers de Montréal sur la route, l’attaquant natif de Montmagny, Elliot Labonté, a inscrit son deuxième de la saison pour donner l’avance à l’Everest. Les locaux ont toutefois répliqué avec trois filets coup sur coup, dont deux en avantage numérique. Comme lors du premier tiers, Elliot Labonté a marqué en début de deuxième période, mais les Rangers ont de nouveau répliqué avec trois buts, dont un en désavantage numérique et un autre en avantage numérique dans les dernières secondes, pour porter la marque à 6 à 2 en faveur des locaux après 20 minutes.

Une remontée inespérée