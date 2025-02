Jusqu’au Maroc pour traverser le désert

« Si on le fait, ce trajet là, c’est pour déconnecter. On a des vies de fous au Québec. On arrive là-bas, on est amené dans le désert. Cette année, on a fait cinq heures de bus pour nous amener dans un point très tranquille du désert, on déconnecte ce silencieux. Le soir c’est les étoiles, on est près de la mer. »

Mathieu Labrecque s’est soumis à des conditions difficiles pendant quatre jours, en totale autonomie avec le simple nécessaire, à la marche rapide et déconnecté avec la civilisation. «On descend dans le sud du Maroc près du Sahara occidental. Il n’y a pas beaucoup de gens-là mise à part quelques bergers ici là dans le désert », explique l’homme d’affaires de la Côte-du-Sud.

Sous des conditions insoutenables et un climat désertique, un premier 30 kilomètres doit être parcouru dans la première journée avant de débuter une deuxième journée de 60 kilomètres et une troisième et dernière de 30 kilomètres. « C’est une épreuve qui est en distance ou ce qu’on est vraiment inconfortable. Quand on part dans les desserts, on a trois ou quatre nuits, il n’y a pas de douche, les toilettes, la bouffe, c’est très rudimentaire. Donc, ça vient jouer beaucoup. » La force mentale est également de mise. Les marcheurs sont laissés à eux même pendant ce long trajet, tout en faisant face aux conditions qui peuvent être dures sur le corps humain. Dans le cas de Mathieu, seulement quelques ampoules sont venues amener de l’inconfort. « On apprend à apprécier les paysages, mais on peut apprendre à les détester parce que c’est très difficile. On passe par une gamme d’émotions pendant notre course. »