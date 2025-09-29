La Ville de Montmagny annonce avoir remporté le Prix Reconnaissance de l’Association québécoise du loisir public (AQLP) dans la catégorie Municipalité, ville ou arrondissement de 10 000 à 24 999 habitants pour sa campagne de recrutement étudiant « Tu as toutes les cartes en main ». Au-delà du recrutement, la démarche visait à favoriser un meilleur arrimage entre les aspirations des candidats et les