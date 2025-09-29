Montmagny récompensé pour sa campagne de recrutement étudiant
La Ville de Montmagny annonce avoir remporté le Prix Reconnaissance de l’Association québécoise du loisir public (AQLP) dans la catégorie Municipalité, ville ou arrondissement de 10 000 à 24 999 habitants pour sa campagne de recrutement étudiant « Tu as toutes les cartes en main ». Au-delà du recrutement, la démarche visait à favoriser un meilleur arrimage entre les aspirations des candidats et les
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