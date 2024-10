Merci à nos enseignants

Dans le cadre de la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants qui se tient le 5 octobre, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud (Z22) souhaitent remercier le personnel enseignant pour son apport à l’éducation au Québec.

« Que ce soit au secteur des jeunes, à la formation professionnelle ou à l’éducation des adultes, les enseignants inspirent les plus belles réussites dans l’ensemble du réseau scolaire québécois. Tous les jours, ils font preuve de professionnalisme, de passion et d’engagement envers leurs élèves. On le constate plus que jamais, ils sont tout simplement indispensables », a déclaré Nancy Gauvin, nouvellement présidente du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud.

« Pour mieux valoriser les enseignantes et enseignants, le gouvernement doit entendre leur voix, et pas seulement à l’occasion des négociations, puisque toutes les solutions aux enjeux du réseau ne passent pas nécessairement par ce chemin. Voilà pourquoi nous menons des actions sur plusieurs fronts pour obtenir des changements nécessaires dans certaines pratiques afin de donner plus d’air au personnel enseignant et lui permettre de faire ce qu’il veut vraiment faire, c’est-à-dire enseigner », a pour sa part souligné le président de la FSE-CSQ, Richard Bergevin.

Notons que le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud représente environ 905 enseignantes et enseignants de tous les secteurs à l’emploi du centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). (LOB)