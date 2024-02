EXEMPLE - Célébrer l’Halloween dans la région

Montmagny

Le Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny organise plusieurs activités pour souligner l’Halloween le 28 octobre prochain. Les gens sont invités à venir rencontrer l’équipe à la place Montel à partir de 13 h afin de prendre part à plusieurs jeux et pour recevoir des friandises. Les participants aux jeux-concours courront la chance de remporter plusieurs prix, donc un chèque-cadeau Montmagny d’une valeur de 50 $. Un décor sera aussi disponible sur scène pour prendre des photos. Quelques membres du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile seront également sur place pour sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité lors de la cueillette des bonbons.

Plusieurs commerçants attendront les gens pour leur remettre des friandises à compter de 13 h 30. Des tracteurs seront en démonstration chez Elliot Club et une maison hantée gonflable sera installée du côté du Café Bonté divine. Une activité de découverte des reptiles aura lieu chez Appalaches Reptiles de 11 h à 15 h alors que le film d’animation « La légende du papillon » sera projeté à 13 h 30 à la salle Promutuel d’ADLS.

Du côté de la Bibliothèque de Montmagny, la lecture d’un conte aura lieu à 10 h 30. L’activité sera suivie d’un rallye et quelques surprises seront remises aux enfants. Puis, de 13 h à 15 h, Chantal-Jane Garant animera une activité de bricolage où les participants fabriqueront un photophore.

En fin de journée, « l’Express hanté », une remorque thématique, sera stationnée près de la Maison des jeunes de Montmagny, de 16 h à 20 h. Une séance de patinage libre costumé se tiendra à l’aréna de 18 h 30 à 19 h 50. Finalement, une soirée costumée avec DJ aura lieu dès 21 h30 au Pub Hypertaverne où des prix seront remis aux costumes les plus originaux.