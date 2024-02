EXEMPLE - MADAME MICHELINE OUELLET FAFARD

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 24 octobre 2023, à l’âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Micheline Ouellet, épouse de feu monsieur Pierre Fafard. Elle était la fille de feu monsieur Amédée Ouellet et de feu dame Lucienne Gagné. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 12 novembre 2023 à compter de 11 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Alain et Marie, ses frères et sœurs : feu Michel (Micheline Proulx), Louise (Jacques Dumas), Ginette (André Clavet), Martin (Ginette Dumas), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fafard: feu Rolande, feu Roger, feu Georges (feu Pauline Gelly), feu Jeanne (feu Claude Després), feu Maurice (Jocelyne Plante, Claude Casault), feu Marguerite, feu Henriette (feu Roger Caron), feu Aline, feu Bertha, feu Fernande, feu Jean-Paul (feu Huguette Morin), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny (niveau-3) pour les bons soins prodigués et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d’espoir. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca et/ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec