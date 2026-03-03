Abel Tremblay Pelletier (5 mars 2022)

4 ans

1460 jours

16 saisons

Le temps qui passe, ne m’efface pas, je suis près de vous ma famille. Je sais que votre peine est grande, mais rappelez-vous de mes fous rires, de mes cris de joie, de mes dents qui grincent, de mon plaisir à jouer avec « mon projet ». Maman, je ne crains plus le noir, ici ou je me suis envolé, c'est lumineux et plein de tournesols. Je ne souffre plus, je peux même rire, marcher, parler, manger et entendre les bruits. Maxime, je n’ai plus mal au ventre, papa, je joue au tracteur« comme toi, les verts sont mes préférés »Mes frères, fermez vos yeux, je suis près de vous. Je suis l’étoile de chacune de vos nuits. Vieille mamie, ma marraine prend grand soin de moi. Je veillerai sur vous jusqu’au jour où je vous tendrai à nouveau la main, je ne vous oublie pas moi non plus.

Maman, papa, Max, mes frères, Antoine, Étienne, Alexis, Raphaël, Alek, Axel mes nounou Sarah et Minou.

Je vous souffle de doux baisers xxx

Votre « Ba » d’amour