Carl Lachance

Carl, par ce message, nous voulons te rappeler à quel point tu nous manques à nous tous et toutes et combien nous t’aimons : tes enfants Alexis et Charlotte (leur mère Dominique), ta filleule Maïka, ton frère Eric (Bianca), ton neveu Nathan, ta nièce Emie, ta mère Claudette et ton père Euchariste. Tes enfants Alexis et Charlotte n’oublieront jamais la belle relation d’amour qui les unissaient à toi.

Pour perpétuer ta mémoire, une messe sera célébrée le dimanche 14 avril 2024, à 10 h 30, en l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Merci à vous tous et toutes de vous unir à nous en présence ou en pensée !