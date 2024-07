Claude-Gilles Thibault (1941-2023)

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 décembre 2023, à l’âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude-Gilles Thibault. Fils de feu dame Elmina Gendron et de feu monsieur Ulric Thibault, il demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Il était le frère de : feu Thérèse (feu Guy Bédard), feu Aimé (Marie-Lise Marois), feu Anita (feu Lucien Bernier) et feu Patrick.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny et plus particulièrement aux différents intervenants du département de la médecine-chirurgie du 3e étage pour toutes leurs attentions et les bons soins prodigués lors de toutes ses hospitalisations. Chaleureux merci également aux membres du personnel et à la direction de la Résidence Dupuis.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché O, Montmagny (Qc), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

Un recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 13 juillet 2024 à 13h30 lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.