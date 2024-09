JACQUES GAUTHIER (1946-2024)

À sa résidence, le vendredi 9 août 2024, est décédé à l’âge de 78 ans et 4 mois, monsieur Jacques Gauthier, fils de feu monsieur Édouard Gauthier et de feu madame Simone St-Gelais. Il demeurait à Saint-Just-de-Bretenières et était natif de Sainte-Anne de Beaupré.

Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 14 septembre 2024 à 11 h en l’église de Saint-Just-de-Bretenières sous la direction de la maison funéraire : Roland Couture & Fils, 573A, rue Principale Saint-Camille-de-Lellis

Il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Nancy Cloutier), Yannick (Anne Vachon) et Steven (Nathalie Bilodeau) ; ses petits-enfants : Nicolas, Jessica, Raphaël, Alexia, Mia et Simone ainsi que la mère de ses enfants Doris Simard.

Il était le frère de : feu Jacqueline (feu Émilien Dupont), feu Denis (Johanne Simard) et feu Huguette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier ses proches aidants Mme Jeannine Bolduc et M. Gérard Gilbert pour tous les bons soins prodigués et les petites attentions.

Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, 2646, avenue Maufils, Québec (Québec) G1J 4K9. Pour renseignements : Tél. : (418) 595-2918, télécopieur : (418) 625-3702. Courriel : couturetfils@sogetel.net. Site internet : royetgiguere.com

