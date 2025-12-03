Jean-Marie Couillard Després 1938-2025

Nos remerciements les plus sincères à tous celles et ceux qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de Jean-Marie Couillard Després survenu le 31 octobre 2025. Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Grâce à vous, nous avons pu traverser cette épreuve et le souvenir de sa joie de vivre continuera de réchauffer nos cœurs.

Son épouse Jeannine, ses enfants : Line, Carole, Serge, Lise et les membres de leur famille.