Jean-Yves Morin (1948 – 2023)

À Montréal, le 2 décembre 2023, à l’âge de 75 ans est décédé monsieur Jean-Yves Morin, demeurant à Montréal. Originaire de L’Islet, il était le fils de feu dame Rolande Poitras et de feu monsieur Albert Morin.

Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Nicolas Gauthier) et ses proches (sa mère Gisèle et ses frères, Eric et Daniel) ainsi que son frère René (Huguette Laurendeau), autres parents et amis(es).

Un moment de recueillement aura lieu le samedi 1er juin 2024 à 13 h 30, lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour transmettre vos messages de condoléances : info@deladurantaye.qc.ca