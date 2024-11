Juliette Lecours Guillemette (1928-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 novembre 2024, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Juliette Lecours, épouse de feu monsieur Arthur Guillemette. Elle était la fille de feu monsieur Cléophas Lecours et de feu dame Marie-Louise Prévost. Elle demeurait à Lévis et native de Saint-Philémon. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 17 novembre 2024 à compter de 12 h. Une prière d’adieu aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. L’inhumation aura lieu le lundi 18 novembre 2024 au cimetière de Saint-Paul-de-Montminy.

Elle laisse dans le deuil, son frère : Roger Lecours, ses filleuls : Éric Landry et Daniel Dumas, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un gros remerciement à Nicole Nadeau et Lise pour l’aide apporté ces dernières années.

La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et le personnel de la Résidence Mgr Bourget.

Veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM.

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.

