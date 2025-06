L’abbé Marcel Lainesse 1933 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 mai 2025, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur l’abbé Marcel Lainesse, fils de feu monsieur Edmond Lainesse et feu dame Marie-Louise Perreault. La famille accueillera parents et ami(es) à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 13 juin 2025, jour des funérailles à compter de 10h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées par Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à 14h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Paul (feu Clara Allain), feu Maurice (feu Edmée Cormier), feu Roger (feu Dora Alain), feu Annette (feu Maurice Samson), feu Rolland (Yolande Rodier), feu Marie-Paule), Sœur Denise et Lise (Yvon Gaumond).

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, paroissiens, membres des Missionnaires de la Bonne Nouvelle dont il était l’un des membres fondateurs.

Ordonné prêtre le 23 mai 1959 par Monseigneur Bruno Desrochers à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’abbé Marcel est nommé prêtre auxiliaire au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De 1960 à 1962, il étudie à l’Université Grégorienne de Rome. Il devient vicaire à la Paroisse Saint-Thomas de Montmagny en 1962. En 1963, il est nommé secrétaire du Conseil diocésain de pastorale et conseiller moral de la Fédération des commissions scolaires. En 1970, il se rend en France pour des études à l’Institut Catholique de Paris. De 1971 à 1979, il devient conseiller en pastorale au diocèse de Hauterive. Curé de la paroisse de Saint-Pacôme de 1979 à 1992, il œuvre aussi comme animateur de pastorale à l’Hôpital d’Anjou de Saint-Pacôme. En 1992, il est nommé curé de la Paroisse de Berthier-sur-Mer. Il prend sa retraite du ministère paroissial en 2010 pour des raisons de santé.

Un merci au personnel de la Maison Mgr Deschênes pour leur dévouement et leurs soins attentionnés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/) et à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2