C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de l’honorable Docteur Gilbert Normand, survenu le 1er janvier 2025, à l’âge de 81 ans. Né le 31 mars 1943 à Montmagny. Il était le fils de feu monsieur Marcellin Normand et de feu dame Marguerite Clapperton. Médecin, politicien, épicurien, mais surtout papa, grand-papa et Minou.

Il sera possible de venir le saluer unedernière fois le vendredi 24 janvier2025, où il sera exposé en chapelle ardente à compter de 19h à 22h, dans le hall de

l’Hôtel de Ville de Montmagny, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny (QC) G5V 1K4

Par la suite la famille accueillera parents et amis le samedi 25 janvier 2025 à la

Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré le samedi 25 janvier 2025 à 15 h en l’église St-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, son épouse Line Anctil: ses enfants : Marie-Josée (Jeannot Caron), François (Priscilla Alarie) et David, ses petits-enfants : Laurence (Yann Charbonneau), Émile et Charlize, Christophe et Charles-Albert, Mika, Oceann, James et leur mère, Nancy Gaudreau, ses sœurs : feu Hélène (Luc Arcand), Monique et Marie (Aimé Mercier). Sans oublier ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil et la famille Lefebvre : Sarah, Sophie et Marie-Josée.

Son départ laisse également un vide auprès de ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie tous ceux qui partagent leur peine en ces moments difficiles. Le souvenir de ton amour reste à jamais gravé dans nos cœurs pour toujours.

Ceux et celles que le désirent peuvent faire un don à la Maison d’Hélène, https://www.jedonneneligne.org/maisonhelene/ ou par la poste au : 350, rue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais :1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur :418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.caEntreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec