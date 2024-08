Madame Aline Cloutier Leclerc (1928-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 juillet 2024, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Aline Cloutier, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Leclerc, demeurant à L’Islet (Saint-Eugène). Originaire de Saint-Cyrille de Lessard, elle était la fille de feu dame Eva Dubé et de feu monsieur Alphonse Cloutier.

Elle était la mère de : Germain (Nicole Lacombe), Monique (Fernand Bérubé), Lucie (Mario Morin), Françoise (Gilbert Morvan) et feu Jean-Louis (Julie Beaudoin); Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Catherine Leclerc (Dominic Marois), Myriam (Nicolas Faguy) et Frédéric Bérubé (Bianka Paquet-Bolduc), Audrée et Dominique Morin, Marie-Pierre (Daniel Giroux), Guillaume (Mélanie Maheu) et David Morvan, Alexandre, Elisabeth (Olivier Drolet), Laurie et Karelle Leclerc; ses arrière-petits-enfants : Victor et Julien; Logan; Marylou; Edward, William et Léonard; Adrien et un bébé à venir; Adaline et Marjolaine. Celui et celle qu’elle considérait comme ses petits-enfants : Yan Lizotte (Marie-Pier Legros et leurs enfants Xavier et Jeanne) ainsi qu’Alheli Peters (David Dufour et leur fille Éloïse). Elle était la sœur de : feu Fernand (Jacqueline Dionne), feu Fernande (feu Louis-Noël Boucher), Sr Monique n.d.p.s., Marie-Anne (feu Armand Caron – feu Paul-Émile St-Hilaire), feu Cécile (Patrick St-Pierre), Cyrille (Aline Caron), Sr Blanche m.i.c., Éliane (Marcel Richard) et Alice (Félicien Pelletier). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Leclerc, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui lui ont apporté, écoute, présence, soutien et réconfort dans les dernières années de sa vie. Merci de compenser l’envoi de fleurs par un don à la Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ Les funérailles sans eucharistie auront lieu le samedi 24 août 2024 à 11h30 en l’église Saint-Eugène de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h, suivies de l’inhumation suivra au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye & Fils 418 246-53373, sans frais :

1 877 598-3093courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.