Madame Aline Fournier Mercier (1945-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 décembre 2024 est décédée à l’âge de79 ans madame Aline Fournier épouse de monsieur Guy Mercier. Fillede feu dame Simone Chouinard (feu Delphis Leclerc) et de feumonsieur Gérard Fournier, elle demeurait à Tourville. Outre son épouxGuy, elle laisse dans le deuil ses filles : Lise (Collin Pelletier), Guylaine(Alain Lebel), ses petits-enfants: Michaël Pelletier (Émilie Vaillancourt et son fils Naythen), Claudie Pelletier; ses arrière-petits-enfants : Maéva et Kellyann. Elle était la sœur de : Francine (feu Didier Morneau), feu Jean-Guy Leclerc, feu Yvon Leclerc (Mariette Verreault), Huguette Leclerc (feu Léo Cournoyer), feu Claudette Leclerc (feu Yves Pelletier), Francine Leclerc (feu Noël Vallerand). De la famille Mercier : feu Jean-Paul (Mariette Caron), Gaby (feu Philippe Carrier), feu Yvette, feu Jacques (feu Denise Coutu), feu Jacqueline (Florent Blier), feu Gisèle, feu Rachel (feu Yvon Morin), feu Gaston, Jean-Louis, Louisette (feu Erny Sévigny), Claude (feu Sylvie Lévesque). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés à son inhalothérapeute Sylvie St-Pierre pour sa présence et les bons soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8 ou à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9,

Les membres de sa famille vous accueilleront au

Gymnase de l’école de Tourville 962, rue des Trembles

le samedi le 21 décembre à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 21 décembre 2024 à 15h au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieure- ment au cimetière paroissial de Tourville.

Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud,Saint-Pamphile (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.