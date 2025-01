Madame Alma Malenfant (1933-2025)

Entourée d’amour, au CHSLD de Montmagny, le 16 janvier 2025 est décédé à l’âge de 91 ans Dame Alma Malenfant, épouse de feu Robert Labonté, fille de feu Albert Malenfant et de feu Anna Thériault. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera les parents et amis à la :

Résidence funéraire Boulanger 31 ave. de la fabrique Montmagny le vendredi 31 janvier 2025 de 19h 22h et le samedi 1 février de 8h30 à 11h. Les funérailles seront célébrées samedi le 1 février en l’Église St-Thomas de Montmagny à 11h. L’inhumation

aura lieu à une date ultérieure.

Elle était la mère de : Diane (Jean Bouffard), feu Colette (feu Gaston Coulombe, Jean-Paul Pigeon), Suzanne (Daniel Cornu), Michel (Brigitte Lebreux), Jacinthe (Pierre Poirier), Clémence (François Proulx), Maryse, ses 18 petits-enfants et ses 29 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Paul (feu Georgette Labonté), Romuald (Françoise Dionne), feu Françoise (feu Marcel Labonté), feu Jeanne-d’Arc (feu Normand Labranche), Marie-Rose, Yvette (Jean Lemieux), Edna (Gilles Langevin), Éliane (Laurent Proulx), feu Viateur (Claire Lamonde), feu Gemma, Lucie (feu Yvon Coulombe).

De la famille Labonté, elle était la belle-sœur de : feu Germaine (feu Roger Morin), feu Cécile (feu Albert Leblanc), feu Noël (Yvette Fortin), feu Madeleine (feu Alphonse Bard), feu Rolland (feu Jeannine Fortin), André (Suzanne Marois).

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(es)s.

Un merci spécial aux personnels de la Résidence des Bâtisseurs (MGR Deschênes), de l’Hôpital de Montmagny, du 4e étage du CHSLD de Montmagny ainsi qu’à Dre Annie Mercier pour la qualité des soins reçus et l’accompagnement de Mme Malenfant dans les dernières années.

Pour compenser l’envoi de fleurs, vous pouvez faire des dons à la Fondation de la Maison d’Hélène : www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON , La Fondation Rayon d’espoir, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 ou à la Société d’Alzheimer : https://www.societealzheimerdequebec.com/donnez-maintenant. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.