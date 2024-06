Madame Angélina (Angéline) Gaudreau Jean (1937-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 8 juin 2024 à l’âge de 87 ans, accompagnée de son époux adoré et de sa famille, est décédée paisiblement madame Angélina Gaudreau, épouse de monsieur Émilien Jean. Fille de feu dame Sophie Blier et de feu monsieur Raoul Gaudreau, elle demeurait à Saint-Damase-de-L’Islet.

Elle était la mère de : feu Martin, Daniel, Nathalie (feu Serge Plante), feu Pierrot et Damien Jean (Annie Fournier). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants : Keven Plante Jean, Alexandra Jean (Simon Martin) et Marie-Michèle Jean (Jonathan Patry); ses arrière-petits-enfants : Léa et Rose Vézina (leur père Nicolas Vézina), Jake Patry, Kéven et Elliot Martin.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Dieudonné, feu Irène (Paul Joly) et feu Rose Gaudreau (Roger Proulx) ainsi que Laurent Glode (Madeleine Corriveau); de la famille de feu Héléna Ouellet et feu Léon Lord (famille adoptive de Madame Angéline) : feu Laval (feu Madeleine Pelletier), feu Thérèse (feu Laurent Cloutier), feu Madeleine, feu Jean-Denis et feu Florence Lord ; de la famille de feu Eulalie Lord et de feu Michel Jean : feu Denis, feu Gilberte (feu Gérard Bélanger), feu Yvon, Bibianne (feu Jean-Julien Caron), feu Micheline (feu Jocelyn Lapointe), Rose-Hélène, Bertrand (feu Rita Pellerin), feu André (feu Lucie Bernier), Soeur Nicole (Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus du Chauffaille), Yan (Claude Graindler), feu Fernand (Cécile Jalbert), Francine (Pierre Caron), Jeanne-Mance (Pierre Lemelin), Amable (Josée Cloutier), feu Michel, Dominique, Cécile (Luc Pelletier) et Claude Jean (Murielle Desrosiers) ainsi que Hermelle Pelletier.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest, à Hélène April t.s., à Myriam Deschênes, infirmière, ainsi qu’aux membres de l’équipe de la Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet et à ceux de la Résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue et de l’Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions, leur délicatesse et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Damase, 1, place de l’Église, Saint-Damase-des-Aulnaies (Québec) G0R 2X0. Il sera possible de le faire au salon.

Le membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale, 3, place de l’Église, Saint-Damase-des-Aulnaies, comté de L’Islet le dimanche 30 juin de 14 h à 16 h 30, le lundi le 1er juillet, jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le lundi 1er juillet 2024 à 11 h en l’église de Saint-Damase, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec