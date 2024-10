Madame Anita Pelletier Thibault (1931-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 7 octobre 2024, à l’âge de 93 ans et 9 mois est décédée dame Anita Pelletier, époux de feu monsieur Jean-Paul Thibault. Originaire de Saint-Marcel, comté de L’Islet, elle était la fille de feu dame Alice Thériault et de feu monsieur Ernest Pelletier. Elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil ses enfants : René, Chantal (Claude) etBertrand; ses petits-fils : Tommy (Jessica) et Jimmy Bélanger-Thibault (Cassandra); ses arrière-petits-enfants : Charles et Maélie; sa sœur Thérèse (feu Camille Touchette). Elle est allée rejoindre tous ses autres frères et sœurs, qui l’attendaient pour une partie de cartes.

Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Pelletier et Thibault, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à Dre Marie-Pier Brochu et à Johanne Bélanger pour leur présence et leur accompagnement, sans oublier l’équipe de La Maison d’Hélène pour les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/- DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie auront lieu le samedi 2 novembre 2024 à 14h en l’église Saint-Eugène de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances à la Maison funéraire De la Durantaye & Fils

418 246-53373, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec