Madame Annette FOURNIER (1947 - 2024)

À sa résidence, le 22 août 2024, est décédée à l’âge de 76 ans et 11 mois, dame Annette Fournier, fille de feu dame Albertine Gamache et de feu monsieur Joseph-Arthur Fournier. Elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Elle était la soeur de : Fernand (feu Yvette Caron), feu Roger (Ghislaine Deschênes), feu Raymond (feu Gisèle St-Pierre), Élianne, Thérèse (Marcel Caron), Émilien (Manon Messervier), Marcel (Clémence Larouche). Sont également affectés par son départ se neveux, nièces, autres parents et amie(s).

Mme Annette exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers les membres de sa famille, le personnel des Habitations Saint-Pamphile et le personnel soignant du CLSC de Saint-Pamphile pour le soutien constant et leur chaleureuse présence.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile, samedi le 7 septembre 2024 de 11 h 30 à 14 h. Une cérémonie suivra dans l’intimité de sa famille à 14 h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial se Saint-Aubert.

