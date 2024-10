Madame Annette Robichaud Jean (1936-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 septembre 2024, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Annette Robichaud épouse de feu monsieur Marcel Jean. Fille de feu dame Amanda Gaudreault et de feu monsieur Ernest Robichaud, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réal (Line Deschênes), Sylvie (Sylvain Dubé) et André (Marie-Josée St-Pierre); ses petits-enfants : Marilie (Daniel Comeau), Véronique (Charles Lemelin-Ruel) et Simon Jean (Sarah-Maude Carrier), Caroline (Michaëll Deschamps-Robin) et Marie-Pier Dubé (Dave Corcoran), Sara-Maude Jean (Nicolas Robin);ses arrière-petits-enfants : William et Philippe Comeau, Henri Robin et Charlie Corcoran. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Maurice (feu Jeannette Chouinard), feu Arthur (feu Huguette Chouinard), feu Louis-Paul, André (feu Mariette Lévesque), Yvette (feu Charles Chouinard), feu Henri, Jeannine (feu Raymond Baron), Florence (feu Gérard Caron – feu Fernand Caron), Benoît (Lise Lambert) et Laurent (feu Irène Thériault);de la famille Jean : feu Hervé (feu Paulette Verreault) et feu Raymond (feu Hélène Dubé). Sont aussi a ectés par son départ, plusieurs neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es).

Sa famille désire remercier chaleureusement, la direction et le personnel de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet, Dre Marie-Pier Brochu et l’équipe des soins à l’externe et à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, les membres du personnel de la Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet et de l’Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement et les soins prodigués avec attention et respect. Sincère merci de plus à toutes les personnes qui lui ont apporté réconfort et présence de quelque façon que ce soit dans les dernières années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à tout autre organisme de votre choix.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 5 octobre à compter de 13h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 5 octobre 2024 à 15h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.