Madame Armande Paré Goulet

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 23 mars 2025, à l’âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Armande Paré, épouse de monsieur Laurent Goulet. Elle était la fille de feu monsieur Armand Paré et de feu dame Philomène Lecompte. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 11 avril 2025 à compter de 12h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14h30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Dorothée.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Laurent : ses enfants : feu Alain, Daniel (Johanne Gélinas), France (Jacques Coulombe), ses petits-enfants qu’elle aimait tant : Geneviève (Sébastien Guay), Yan, Guillaume (Anabelle Hivon), Lucas, Philippe (Marie-Odile Duchesneau), Laurence (Alexandre Boulay), ses arrière-petites-filles : Ophélie et Delphine, ses frères et sœurs : feu Marie-Paule (feu Laurent Poulin), feu Claude (Rolande Denis), feu Gertrude (feu Nestor Chamberland), feu Fleur-Ange (feu François Lamontagne), feu Robert (Huguette Bouffard), feu Jeannine (feu Richard Chassé), François (Lise Dumas), Véronique (Jacques Théberge), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet : feu Paul-Émile, feu Jean-Noël, Claire-Hélène (feu Yvon Hébert), feu Annette, Cécile (Jean-Claude Gauthier), feu Denis (Bibiane Carrier), Marie-Jeanne, André (Carmen Caron), Monique, Lucile, Claude (Annie Bedasne), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de la Maison d’Hélène, Dre Michelle Boulanger et Dr Mathieu Mercier pour leur dévouement et leurs bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène https://www.jedonneneligne.org/maisonhelene/Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.