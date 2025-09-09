Madame Bernadette Bélanger 1928 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 août 2025, à l’aube de ses 97 ans, est décédée madame Bernadette Bélanger, épouse de feu monsieur Alphonse Lizotte et conjointe de feu monsieur Denis Talon. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Bélanger et de feu dame Édith Nicolas. Elle demeurait à la Résidence Bleue au Cap-Saint-Ignace depuis quelques années et native de Saint-Pamphile.

Les membres de la famille vous accueilleront à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 14 septembre de 11 h à 14 h. Une courte cérémonie suivra à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Par la suite, les cendres seront transportées et déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue le jour même.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Ghislain Gauthier), Denis (Lucie Cantin), Gervais, Martine (Robert Giard), Suzanne (Denis Gagnon), ses petits-enfants : Frédéric (Véronique Godbout), Francis, Éric, Marie-Lise, Valérie, Maxime (Amélye Johnson Morin), Guillaume, Benoit (Geneviève Guilmain), Bruno (Mélissa Nicola), Stéphany (Alex Chapdelaine), Mélissa (Louis-Pierre Faucher) et neuf arrière-petits-enfants. Sont également affectés par son départ ses belles-sœurs : Fernande Lizotte (Jean-Claude Faucher), Mariette Bourgault (feu Maurice Lizotte), Rosemarie Mainville (feu Raymond Lizotte), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, de même que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bélanger et Lizotte.

La famille tient à remercier le personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny ainsi que le personnel de la Résidence Bleue à Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.