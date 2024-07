Madame Bernadette Lepage (1950-2024)

À La Maison de soins palliatifs du Littoral, le 12 juillet 2024, à l’âge de 74 ans, est décédée madame Bernadette Lepage. Elle est allée rejoindre son père feu Philippe Lepage et sa mère feu Yvonne Létourneau, son fils Guillaume Mercier et sa sœur Yvette Lepage. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 28 juillet 2024 à compter de 10 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 12 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Elle laisse dans le deuil ceux qu’elle aimait : sa fille Valérie Mercier (Eden Saint-Pierre), ses petits-enfants : Félix (Rosemarie Cliche) et Victor Saint-Pierre (Maïka Charest), son frère Yves (feu Nicole Fournier), ses sœurs : Jeannine (Pierre-Paul Fournier), Claudette (feu Denis Lacombe), ses deux nièces Geneviève Fournier et Manon Lepage, ses cousins, cousines et ses amis : Marlyne, Francine, Marie-Jeanne, Lucille, Magella, Richard, Claire et Claude (m. tchou tchou), Louise et Maryse.

La famille désire remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral : https://www.mspdulittoral.com

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

