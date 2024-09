Madame Berthe Chassé Pelletier (1947-2024)

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 1er septembre 2024, est décédée à l’âge de 77 ans dame Berthe Chassé, épouse de monsieur Alyre Pelletier. Fille de feu dame Diana Bérubé et de feu monsieur Théophile Chassé elle était native de Tourville et a demeuré à Saint-Pamphile.

Elle était la mère de Martin (Annie Brousseau), feu Manon, feu Nathalie. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Guillaume (Mélissa Dumais), Samuel (Camille Laberge), Maxime (Anthony Malouin); ses arrière-petits-enfants : Zara et Malik. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Yolande (feu Oliva Godbout), feu Germaine (feu Léonard Mercier), feu Adrien (feu Monique Thibodeau), Ghislaine (feu Émile Daigle), Denise (feu Maurice Parent), Élise (feu Clément Thiboutot), Lucien (Lorraine Mercier), Carmen (feu Léo Roy), Johnny (Lison Sénéchal), Jacinthe (feu Marcel Harton), Lucie (feu Henri Pelletier). De la famille Pelletier elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Marie (Jean-Paul Leclerc). Sont également a ectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Prenez note qu’il n’y aura pas de condoléances et de cérémonie. La famille se réunira en privée lors de la déposition des cendres au cimetière paroissial « Bellevue » de Saint-Pamphile.

