Madame Berthe Gagné Blais 1934 - 2025

Au CHSLD Côté-Jardins de Québec, le 14 mars 2025, à l’âge de 90 ans, est décédée madame Berthe Gagné, épouse de feu monsieur Raymond Blais. Elle était la fille de feu monsieur Fortunat Gagné et de feu dame Rosa Boulet. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s le samedi 24 mai 2025 à compter de 12h au Complexe funéraire au cœur des Montagnes 309, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy (Québec) G0R 3Y0

Le service religieux sera célébré par la suite à 14h. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Josée (Americo Rodrigues), Dominique (Carol Larouche), Claude (Claudette Viau), ses petits-enfants : Alexandra Larouche (Pierre-Olivier Bilodeau), Élisabeth Blais, William Blais (Ève Plamondon), Charles Blais, une arrière-petite-fille à venir : Madeleine Blais.

Elle était la sœur de : feu Gabrielle (feu Donat Isabelle), feu Edgar (feu Thérèse Lizotte), feu Fernand (feu Simone Rancourt), feu Lucien (feu Thérèse Blais), feu Ovide (feu Rachel Coulombe), feu Roland (feu Lauraine Vallières), feu Aimé (Marie-Claire Pelletier), Jacqueline (feu Georges Chabot), Juliette (feu Fernand Saulnier), feu René (Paula Mimeault), feu Dorothée, feu Micheline (feu Champlain Carrier), feu Germaine (feu Oscar Doré), feu Maurice (feu Yvette Boulet).

Elle était la belle-sœur de : feu Janette, feu Paul-Omer (feu Noëlla Coulombe), feu Robert (feu Laurette Tanguay), feu Ursule (feu Marcel Pépin), feu Dolorès (feu Roland Saulnier), feu Ferdinand (Denise Trépanier), Lorraine (feu Gaston Blais), feu Raynald Caron (Carmelle Collin).

Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier Sylvie qui, par sa présence, sa bienveillance et ses gestes attentionnés, ont apporté un immense réconfort, non seulement à notre mère, mais aussi à nous tous, sa famille. Cela restera gravé dans nos cœurs. Des remerciements sont également adressés à Ethel, Talel, Pascale et tout le personnel de la Résidence Aviva de même qu’à Charlotte et tout le personnel de la résidence Côté-Jardins pour les bons soins prodigués et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la ʺFondation Les Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardinsʺ (via le lien Fondation-jhsl-cj) ou la fondation de l’IUCPQ (via le lien Fondation IUCPQ) Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

